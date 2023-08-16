Потомок Иреванского хана: Лучшим подарком на мой день рождения стал вид горы Агрыдаг из Нахчывана

Лучшим подарком на мой день рождения стал вид горы Агрыдаг из Нахчывана.
Как сообщает Report, об этом сказал потомок Иреванского хана Амир Али Сардар Иревани.
"Иревань и Нахчыван оторваны от Азербайджана. Нахчыван изолирован от остальной части Азербайджана. Когда мы летели сюда на самолете, мы пролетали над Иреваном и озером Гёйча, и я смотрел на родные земли своих предков. Это было очень прекрасное и в то же время грустное зрелище. К сожалению, сюда можно добраться только на самолете. Я искал возможность попасть сюда по Зангезурскому коридору. Но это пока невозможно. В этот раз я прилетел на самолете, может быть, в следующий раз посчастливится приехать другим способом", - сказал потомок Иреванского хана.
Он отметил, что армяне несколько раз приглашали его в Иревань:
"Конечно, было бы хорошо съездить в Иревань. Но мне было бы очень тяжело видеть разрушенные дома моих предков. Поэтому лучшим подарком на мой день рождения было увидеть гору Агрыдаг здесь, в Нахчыване, недалеко от Иревана. Я почувствовал, насколько я близок к своим предкам. Когда-то мои предки скакали там на лошадях и сражались с врагами. Это очень прекрасное чувство находиться здесь".