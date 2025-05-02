Потерпевший: Мой отец умер в плену в результате пыток армянских военных

14:09

В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении граждан Армении, обвиняемых в совершении тяжких преступлений против человечности и нарушении международного гуманитарного права. Сегодня в рамках процесса были заслушаны показания потерпевших.

Как сообщает Report, житель села Гарадаглы Рафиг Гулиев рассказал о многочисленных нападениях армянских военнослужащих на село, обстрелах мирных жителей, пытках и убийствах. Он также ответил на вопросы, касающиеся периода оккупации населенного пункта.

"Нам говорили: 'Карабах — армянский, уходите'", - отметил Гулиев.

По его словам, во время оккупации он, его отец Аластан Гулиев и мать оказались в плену у армянских военных. Вместе с другими заложниками их посадили в грузовики и отправили в сторону Ханкенди. В районе, известном как "Бейлик багы", колонну остановили, и часть пленников была убита. Позже, находясь в плену, его отец умер от пыток, которым подвергся со стороны армянских военных.

"Мать вернули через 13 дней, меня — спустя 45 дней. Нас ежедневно избивали. На день выдавали кусок хлеба и немного воды, чтобы мы оставались живы, но пытки продолжались", — рассказал Рафик Гулиев.

Судебный процесс продолжается. Обвиняемым предъявлены тяжкие статьи, включая геноцид, военные преступления, агрессивную войну, терроризм и другие преступления, совершённые в контексте вооружённой агрессии Армении против Азербайджана.