Поступившие в ЦИК Азербайджана обращения частично обеспечены

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня под председательством Мазахира Панахова прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, на заседании рассмотрели поступившие в ЦИК обращения, связанные с прошедшими 23 декабря муниципальными выборами.

Выступившая секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сказала, что Ильхам Гуламов, выдвинувший свою кандидатуру на членство муниципалитета из 75-го Масаллинско-лянкяранского избирательного округа, оспаривает вопрос о непредоставлении копии протокола в 29-ом избирательном участке. Вопрос был рассмотрен в Центризбиркоме и было установлено, что правила предоставления протокола были нарушены и обращение было направлено на рассмотрение в окружную избирательную комиссию (ОИК).

Выдвинувший свою кандидатуру по Гяргяхскому муниципалитету 75-го Масаллинско-лянкяранского избирательного округа Рагим Шукюров попросил оказать ему помощь в ликвидации правонарушений, допущенных при подсчете голосов в избирательных участках №15 и 19. Во время расследования вопроса пришли к выводу, что обращение должно быть частично обеспечено.

Было рассмотрено также обращение Бахмана Гусейнова, баллотировавшегося по Сафакяранскому сельскому муниципалитету Лянкяранского избирательного округа №76. Он отметил о правонарушениях, допущенных при подсчете голосов в 11 и 12 избирательных участках. Экспертная группа частично обеспечила обращение и направило его на рассмотрение в ОИК.

В ЦИК обратился также Мохуббат Самедов, кандидатура которого была зарегистрирована по муниципалитету Гариблар Ярдымлинского района. В своем обращении он отметил, что при подсчете голосов в 81 и 82 избирательных участках были допущены правонарушения и попросил принять соответствующие меры. Обращение было принято членами Экспертной группы на производство. Было принято решение о частичном обеспечении обращения. Обращение направили в ЦИК.

Были рассмотрены обращения, связанные с 119-м Агдамским сельским избирательным округом, 22-м избирательным участком Тертерского избирательного округа №95, а также 29 и 30 избирательными участками по Агалинскому сельскому муниципалитету Биласуварского избирательного округа №66, Зардабско-уджарским избирательным округом №92, Гызылагаджским муниципалитетом по Масаллинскому избирательному округу №71. Данные обращение были также частично обеспечены и отправлены на рассмотрение в соответствующие ОИК.