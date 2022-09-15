Посол Турции: Армяне минируют дороги на территории Азербайджана

"Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня, и минируют приграничные дороги на территории Азербайджана".

"Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня, и минируют приграничные дороги на территории Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на мероприятии, посвященном 104-й годовщине освобождения Баку от оккупации.

"Армяне закапывают мины на дорогах, по которым двигаются азербайджанские военнослужащие. Только в 2021 году было найдено 1 300 мин. Эти мины были заложены после заявления от 10 ноября 2020 года. Армяне не хотят отказываться от притязаний на Карабах, но, как сказал господин президент Ильхам Алиев, железный кулак все еще на месте. К сожалению, у нас есть шехиды. Да упокоит Всевышний их души", - добавил посол.