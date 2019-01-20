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    Посол Турции: "20 Января - день национальной гордости не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира"

    События 20 Января стали поворотной точкой в обретении Азербайджаном независимости

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ События 20 Января стали поворотной точкой в обретении Азербайджаном независимости.

    Как передаёт Report, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

    По его словам, этот день является очень важным событием в истории Азербайджана.

    «Это день траура. В этот день 1990 года наши братья стали шехидами. Наша скорбь велика. В то же время, это очень важный день в истории суверенитета Азербайджана. Потому что события 20 Января стали поворотной точкой в обретении Азербайджаном независимости», – отметил посол.

    Посол также добавил, что 20 Января – день национальной гордости.

    «Эта дата является днём национальной гордости не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. Мы поминаем и почитаем память шехидов», – сказал посол.

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