Посол США в Азербайджане принял участие в велопробеге

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Посол США в Баку Роберт Секута принял участие в велопробеге, организованном американской дипмиссией совместно с рядом местных НПО под лозунгом "Глобально мысли, локально действуй".

Как сообщает Report со ссылкой на радиостанцию Голос Америки, в велопробеге приняли участие до 50 человек, которые преодолели расстояние в 13 километров.

Велопробег, взявший старт с Морского вокзала Баку, преследовал цель пропаганды здорового образа жизни.

Роберт Секута отметил, что тяга к здоровому образу жизни является общей чертой народов двух стран.