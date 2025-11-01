Посол Израиля: В Карабахе наблюдается невероятный прогресс
Внутренняя политика
- 01 ноября, 2025
- 19:54
Строительно-восстановительный процесс в Карабахе идет невероятными темпами.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посла Израиля в Азербайджане Ронена Крауса в соцсети X по поводу поездки в Карабах.
Дипломат отметил, что посещает этот регион уже во второй раз:
"Прогресс в работе и строительстве просто невероятный. Мосты, железные дороги, туннели, села и города - все стремительно развивается. С нетерпением жду своего следующего визита, чтобы увидеть очередной результат".
My second visit to Karabakh. The advancement of work and construction is just incredible. Bridges, Railways, Roads, Tunnels, Villages and cities. Can't wait to see the progress on my next visit. pic.twitter.com/8zQhgrEcoC— Ronen Krausz (@AmbRonenKrausz) November 1, 2025
Последние новости
20:11
"Араз-Нахчыван" вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футзалуФутбол
20:07
После свержения режима Асада в Сирию из Турции вернулись 550 тысяч человекВ регионе
20:05
Посол: Украина и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере здравоохраненияВнешняя политика
20:00
Джаббар Шыкташ: Каждый мой визит в Карабах показывает новые этапы развития и восстановленияКарабах
19:54
Посол Израиля: В Карабахе наблюдается невероятный прогрессВнутренняя политика
19:42
Фото
Турецкие журналисты ознакомились с инновациями в сфере ИКТ в НахчыванеМедиа
19:32
ChatGPT запретили давать советы по двум темамИКТ
19:13
В Армении начали ставить штампы в паспорта без изображения горы АгрыдагВ регионе
19:00