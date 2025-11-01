Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Посол Израиля: В Карабахе наблюдается невероятный прогресс

    Внутренняя политика
    • 01 ноября, 2025
    • 19:54
    Посол Израиля: В Карабахе наблюдается невероятный прогресс

    Строительно-восстановительный процесс в Карабахе идет невероятными темпами.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посла Израиля в Азербайджане Ронена Крауса в соцсети X по поводу поездки в Карабах.

    Дипломат отметил, что посещает этот регион уже во второй раз:

    "Прогресс в работе и строительстве просто невероятный. Мосты, железные дороги, туннели, села и города - все стремительно развивается. С нетерпением жду своего следующего визита, чтобы увидеть очередной результат".

    İsrail səfiri: Qarabağda tikinti prosesinin irəliləyişi sadəcə inanılmazdır

