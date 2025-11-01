Посол Израиля: В Карабахе наблюдается невероятный прогресс

Строительно-восстановительный процесс в Карабахе идет невероятными темпами.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посла Израиля в Азербайджане Ронена Крауса в соцсети X по поводу поездки в Карабах.

Дипломат отметил, что посещает этот регион уже во второй раз:

"Прогресс в работе и строительстве просто невероятный. Мосты, железные дороги, туннели, села и города - все стремительно развивается. С нетерпением жду своего следующего визита, чтобы увидеть очередной результат".