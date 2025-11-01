İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Daxili siyasət
    • 01 noyabr, 2025
    • 19:40
    İsrail səfiri: Qarabağda tikinti prosesinin irəliləyişi sadəcə inanılmazdır

    "Qarabağda tikinti prosesinin irəliləyişi sadəcə inanılmazdır".

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Krausz Qarabağ səfəri ilə "X" hesabındakı paylaşımında qeyd edib.

    Qarabağa ikinci dəfə səfər etdiyini bildirən diplomat ərazidə aparılan işlərin və tikinti prosesində irəliləyişinin inanılmaz olduğunu qeyd edib:

    "Körpülər, dəmir yolları, yollar, tunellər, kəndlər və şəhərlər - hamısı sürətlə inkişaf edir. Növbəti səfərimdə bu irəliləyişi görmək üçün səbirsizliklə gözləyirəm".

    İsrail Qarabağ Səfir
    Посол Израиля: В Карабахе наблюдается невероятный прогресс

