Посол Иордании в Азербайджане вызван в МИД из-за продажи оружия Армении

Заместитель министра иностранных дел Араз Азимов провел встречу с Сами Абдуллой Гошехом

Посол Иордании в Азербайджане был сегодня вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

Заместитель министра иностранных дел Араз Азимов провел встречу с Сами Абдулла Гошехом.

В ходе встречи А.Азимов обсудил с послом Иордании вопрос продажи данной страной оружия в Армению.

Замминистра довел до сведения посла, что результаты оккупантской политики Армении все еще не устранены, до сих пор одна пятая часть наших территорий оккупирована врагом, сотни тысяч азербайджанцев живут как вынужденные переселенцы, и в то время, как недавняя военная провокация Армении на международной границе двух стран показывает, что эта страна не отказалась от своих агрессивных намерений, новости о продаже Иорданией оружия стране-оккупанту вызвала недовольство у общественности.

Посол Иордании отметил, что понимает беспокойство азербайджанской стороны. С учетом стратегического характера имеющихся отношений с Азербайджаном он пообещал приложить все усилия, чтобы устранить появившееся беспокойство.