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Посол Азербайджана: Байден должен вынудить Армению выдать карту минных полей

Посол Азербайджана: Байден должен вынудить Армению выдать карту минных полей "Угроза жизни гражданских лиц препятствует экономическому развитию, устойчивому миру и возвращению беженцев на родные земли"
Внутренняя политика
24 апреля 2021 г. 11:14
Посол Азербайджана: Байден должен вынудить Армению выдать карту минных полей

В американском печатном органе Defense One издана статья посла Азербайджана в США Элина Сулейманова об отказе Армении выдать Азербайджану карты заминированных территорий.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в США, в статье говорится о том, что несмотря на минувшие месяцы после достижения Азербайджаном и Арменией соглашения по итогам Отечественной войны, армянская сторона избегает выдачи карт минных полей на освобожденных территориях, продолжая обвинять невинных граждан в смертельных случаях.

Отмечается, что с ноября минувшего года 20 гражданских и служебных лиц Азербайджана погибли в результате подрыва мин в Нагорном Карабахе, 85 получили ранения.

Э.Сулейманов обращает внимание, что армянская сторона избегает решения кризиса дипломатическим путем: "Как отметил президент нашей страны, Армения, исходя из международного гуманитарного права, должна передать названные карты азербайджанской стороне. Азербайджан выразил свой протест таким организациям, как ООН и ОБСЕ. В письме генсеку ООН от 24 февраля министр иностранных дел Джейхун Байрамов отметил, что отказ армянской стороны от соответствующего шага ставит под вопрос желание этой страны нормализовать отношения с Азербайджаном".

Посол отмечает, что безмолвие международной общественности создало для Армении условия для сокрытия карт противотанковых и противопехотных мин. В этой связи президент США Джо Байден и его администрация должны вынудить политическое и военное руководство Армении предоставлять карты мин на освобожденных от оккупации территориях. Угроза жизни гражданских лиц препятствует экономическому развитию, устойчивому миру и возвращению беженцев на родные земли.

С оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке: https://www.defenseone.com/ideas/2021/04/biden-must-press-armenia-hand-over-minefield-maps/173573/.

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Версия на английском языке Ambassador: Biden must press Armenia to hand over minefield maps
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Bayden Ermənistanı mina xəritələrini verməyə məcbur etməlidir"

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