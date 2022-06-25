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Послы Австрии и Германии завершили свою дипмиссию в Азербайджане

Послы Австрии и Германии завершили свою дипмиссию в Азербайджане Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Австрии Бернда Александра Байерли в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.
Внутренняя политика
25 июня 2022 г. 16:00
Послы Австрии и Германии завершили свою дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Австрии Бернда Александра Байерли в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Как сообщает Report, Джейхун Байрамов поблагодарил посла Австрии за усилия по развитию связей между двумя странами в период его деятельности в Азербайджане и пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.

Глава МИД Азербайджана также принял посла Германии в Азербайджане Вольфганга Манига в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.

Министр поблагодарил посла Германии за успешную деятельность в Азербайджане и за вклад в развитие двусторонних связей и пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности. Дж.Байрамов отметил, что посол Вольфганг Маниг осуществляет дипломатическую деятельность в очень важный для Азербайджана период, и с удовлетворением отметил поддержку Германии суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniya və Avstriya səfirlərinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətləri başa çatıb

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