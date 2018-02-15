Помощник президента: Задача состоит в том, чтобы выборы прошли прозрачно

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Точность списков избирателей постоянно находится в центре внимания".

Как сообщает Report, об этом на совещании для председателей окружных избирательных комиссий (ОИК) сказал помощник президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Администрации президента Зейнал Нагдалиев.

З.Нагдалиев отметил, что установка на 1000 участках веб-камер ко дню голосования является важным вопросом: "После завершения выборов если были выявлены недостатки, то на очередных выборах такие недостатки стараются не допускать. В проведении выборов на высоком уровне есть работа каждого. Задача состоит в том, чтобы выборы прошли прозрачно, не было допущено никаких нарушений закона. Всех нас ожидает ответственный, напряженный процесс".

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля этого года.