Помощник президента: В Азербайджане ведется серьезная борьба с коррупцией

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан придает большое значение созданию межкультурного диалога. Азербайджан - толерантная страна. В стране прошло несколько международных соревнований, мероприятий. Сегодня Азербайджан – страна, опирающаяся на экономическую стабильность. В стране обеспечены права и свободы человека".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров на проходящем в Баку 3-м заседании руководителей организаций по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества.

Ф. Алескеров подчеркнул, что Азербайджан – страна, опирающаяся на экономическую стабильность: "В стране обеспечены права и свободы человека". Он отметил, что в Азербайджане ведется серьезная борьба с коррупцией.

Помощник президента напомнил, что в стране реализован ряд социальных проектов.