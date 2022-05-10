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Помощник президента: Душа общенационального лидера спокойна с освобождением города Шуша

Помощник президента: Душа общенационального лидера спокойна с освобождением города Шуша Сегодня Шуша свободна и душа общенационального лидера спокойна. Именно этот день он хотел увидеть, это он завещал. Под руководством Верховного главнокомандующего город Шуша, наши земли были освобождены от оккупации.
Внутренняя политика
10 мая 2022 г. 10:21
Помощник президента: Душа общенационального лидера спокойна с освобождением города Шуша

Сегодня Шуша свободна и душа общенационального лидера спокойна. Именно этот день он хотел увидеть, это он завещал. Под руководством Верховного главнокомандующего Шуша, наши земли были освобождены от оккупации.

Как передает Report, об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Сегодня азербайджанский народ с большой радостью отмечает освобождение города Шуша. А ведь было время, когда армяне 8 мая праздновали день взятия города Шуша и называли операцию по ее захвату "Свадьба в горах". Теперь же они печалятся по земле, которая им никогда не принадлежала. Это была оккупированная земля, и она должна была быть освобождена. Сейчас в Шуше проводятся авторитетные мероприятия и каждый гражданин Азербайджана радуется этому", - отметил Х.Гаджиев.

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Версия на английском языке President's Aide: Shusha is free today, and great leader's soul is happy
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Bu gün Şuşa şəhəri azaddır və ulu öndərin ruhu şaddır"

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