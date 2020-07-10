Помощник президента прокомментировал приезд иностранных врачей

Помощник президента сделал заявление в связи с иностранными врачами

"Делегации медицинских специалистов из Турции и России прибыли в Азербайджан. Они также проводят обмен мнениями с Оперативным штабом".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил во время брифинга оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, проведение обмена опытом является одним из важных моментов:

"После снижения числа инфицированных в Азербайджане наши врачи могут поехать в другие страны. Наши врачи демонстрируют интенсивную работу. Из Кубы также планируется прибытие врачей. Куба имеет богатый опыт борьбы с пандемией. У нас с ними дружеские отношения".



