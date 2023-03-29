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Помощник президента навестил Фазиля Мустафу

Помощник президента навестил Фазиля Мустафу По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, помощник президента Анар Алекберов 28 марта навестил в больнице депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, пострадавшего в результате террористического акта, и встретился с ч
Внутренняя политика
29 марта 2023 г. 16:32
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, помощник президента Анар Алекберов 28 марта навестил в больнице депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, в отношении которого 28 марта возле его дома был совершен террористический акт, встретился с членами его семьи.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Передав депутату пожелания исцеления от имени главы государства и первой леди, Анар Алакбаров отметил, что президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения о принятии медицинским персоналом всех необходимых мер для его скорейшего выздоровления. Было доведено до внимания, что президент Ильхам Алиев дал указание правоохранительным органам провести неотложные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших вероломный террористический акт, и привлечения их к уголовной ответственности.

Выразив глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за проявленное внимание и заботу, депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа подчеркнул, что инцидент не пошатнул его решимость, отметил, что он, как всегда, и дальше будет верен идеям государственности, и ничто не сможет заставить его свернуть с этого пути.

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Версия на английском языке Assistant to President of Azerbaijan visits MP Fazil Mustafa
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi Fazil Mustafanı ziyarət edib

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