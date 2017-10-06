Помощник президента: Иногда при дубляже фильмов допускаются ошибки, связанные с государственным языком

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Язык каждого народа - это его богатство. Язык усиливает инстинкт самосохранения народа. Нацию подтверждает ее родной язык. Азербайджанский язык является одним из государственных атрибутов, социально-моральной опорой. Насколько чище и богаче будет язык, настолько непоколебимым будет наш народ. В республике установился государственный язык. Это позволило достичь идеологии Азербайджанства. В период, когда Азербайджаном руководил Гейдар Алиев, в 1978 году, несмотря на давление, азербайджанский язык стал государственным языком".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал на мероприятии на тему "Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка".

Он отметил, что после того, как Азербайджан стал независимым, были предприняты важные шаги в связи с родным языком: "Усовершенствована законодательная база. В современный период усвоение людьми технологий наряду с совершенствованием государственного языка принесло и отрицательные моменты. К сожалению, иногда нарушаются принципы и нормы языка в средствах массовой информации. При дубляже фильмов допускаются ошибки, тоже происходит и с уличной рекламой. В рекламе на улицах и площадях не соблюдаются простые грамматические правила. Национальный совет по телевидению и радио имеет полномочия в связи с защитой языка на телеканалах".