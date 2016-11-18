Помощник президента: Азербайджан считается самой значимой и перспективной страной региона в геополитическом плане

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан считается самой значимой и перспективной страной региона в геополитическом плане.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктор исторических наук, профессор Али Гасанов в ходе выступления на сегодняшнем заседании Президиума НАНА с научным докладом на тему реалий и перспектив геополитического развития Азербайджана.

По его словам, основные параметры, выступающие в качестве основных ценностных измерений геополитической характеристики, обуславливают партнерство Азербайджана на международной арене, а также его существующее внутреннее развитие.

А.Гасанов отметил, что среди государств Южного Кавказа Азербайджан занимает самое выгодное положение по природным богатствам и человеческим параметрам: "Геополитическое и геоэкономическое развитие Азербайджана не может сравниваться с другими странами. В этом плане Армения, будучи изолирована от всех региональных и транснациональных проектов, находится в тяжелом социально-экономическом кризисе. Эта страна полностью зависит от России и практически не играет никакой геополитической или геоэкономической роли.

По коэффициенту самообеспечения Азербайджан полностью или частично обеспечил свою безопасность во многих отраслях.

Большая часть возможностей получения прибыли Грузии напрямую связана с Азербайджаном. В плане обеспечения энергетической безопасности Грузия полностью зависит от России и Азербайджана. Поэтому ни Грузия, ни Армения, обладающие слабыми геополитическими и геоэкономическими возможностями, не смогут соперничать с Азербайджаном. По всем геополитическим и геоэкономическим параметрам Азербайджан можно сравнивать с Россией, Белоруссией и Казахстаном".