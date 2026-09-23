Помилованные распоряжением президента заключенные поделились эмоциями

Сегодня несколько осужденных, помилованных распоряжением президента Ильхама Алиева, после выхода на свободу поделились своей радостью с журналистами.

Помилованный Хикмет Байрамов в беседе с Report рассказал, что был приговорен к 4 годам заключения, а сегодня был освобожден от неотбытого срока продолжительностью 1 год и 1 месяц:

"Весть о помиловании стала для меня полной неожиданностью. Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву. Каждый человек может допустить ошибку. Я тоже оступился, и господин президент меня простил".

"Весть о помиловании стала для меня полной неожиданностью. Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву. Каждый человек может допустить ошибку. Я тоже оступился, и господин президент меня простил".

Еще один помилованный - Ильгар Сулейманзаде - рассказал, что до завершения назначенного ему срока наказания оставался 1 год:

"Благодарен главе государства. Мои близкие пока не осведомлены о моём освобождении, я хочу устроить им сюрприз".