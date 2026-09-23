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    Помилованные распоряжением президента заключенные поделились эмоциями

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 16:04
    Помилованные распоряжением президента заключенные поделились эмоциями

    Сегодня несколько осужденных, помилованных распоряжением президента Ильхама Алиева, после выхода на свободу поделились своей радостью с журналистами.

    Помилованный Хикмет Байрамов в беседе с Report рассказал, что был приговорен к 4 годам заключения, а сегодня был освобожден от неотбытого срока продолжительностью 1 год и 1 месяц:

    "Весть о помиловании стала для меня полной неожиданностью. Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву. Каждый человек может допустить ошибку. Я тоже оступился, и господин президент меня простил".

    "Весть о помиловании стала для меня полной неожиданностью. Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву. Каждый человек может допустить ошибку. Я тоже оступился, и господин президент меня простил".

    Еще один помилованный - Ильгар Сулейманзаде - рассказал, что до завершения назначенного ему срока наказания оставался 1 год:

    "Благодарен главе государства. Мои близкие пока не осведомлены о моём освобождении, я хочу устроить им сюрприз".

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