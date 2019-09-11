Политические партии Азербайджана приняли совместное заявление

В Баку с участием представителей политических партий, медиа и гражданского общества прошел "круглый стол" на тему "Политические партии против попыток вмешательства в политические процессы извне".

Как сообщает Report, на мероприятии с участием представителей правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) были председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу, председатель партии Народного фронта Азербайджана Панах Гусейн, председатель партии "Беюк гурулуш" ("Великое созидание") Фазиль Мустафа, председатель партии "Граждан и развития" Али Алиев и пр.

Зампред ПЕА Али Ахмедов призвал оппозицию страны действовать в национальных интересах. Он также раскритиковал деятельность эмигрантов за рубежом.

После выступлений было принято заявление.

Хотя председателю партии "Мусават" Арифу Гаджылы и председателю КНФА Мирмахмуду Миралиоглу были отправлены пригласительные, на "круглом столе" они не участвовали.