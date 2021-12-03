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Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида

Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида "Военнослужащим, погибшим в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы 30 ноября, предоставлен статус шехида".
Внутренняя политика
3 декабря 2021 г. 21:06
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида

Военнослужащим, погибшим в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы 30 ноября, предоставлен статус шехида.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев.

Министр напомнил, что в результате крушения вертолета также пострадали двое военнослужащих: “Я желаю им скорейшего выздоровления. Погибшие в результате крушения вертолета - шехиды. Их семьям будут выплачены все пособия, предусмотренные статусом шехида (пособия, стипендии, компенсации, пенсия). Также семьи погибших военнослужащих будут обеспечены жильем и автомобилем".

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Версия на азербайджанском языке Helikopter qəzasında həlak olan sərhədçilərə şəhid statusu verilib

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