Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида

"Военнослужащим, погибшим в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы 30 ноября, предоставлен статус шехида".

Военнослужащим, погибшим в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы 30 ноября, предоставлен статус шехида.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев.

Министр напомнил, что в результате крушения вертолета также пострадали двое военнослужащих: “Я желаю им скорейшего выздоровления. Погибшие в результате крушения вертолета - шехиды. Их семьям будут выплачены все пособия, предусмотренные статусом шехида (пособия, стипендии, компенсации, пенсия). Также семьи погибших военнослужащих будут обеспечены жильем и автомобилем".