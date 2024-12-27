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Погибший в авиакатастрофе Гошгар Садыгов похоронен в Джалилабаде

Погибший в авиакатастрофе Гошгар Садыгов похоронен в Джалилабаде Тело Гошгара Фиридун оглу Садыгова 1997 года рождения, погибшего 25 декабря в результате крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане, было передано его семье в Джалилабадском районе.
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 10:34
Погибший в авиакатастрофе Гошгар Садыгов похоронен в Джалилабаде

Тело Гошгара Фиридун оглу Садыгова 1997 года рождения, погибшего 25 декабря в результате крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане, было передано его семье в Джалилабадском районе.

Как сообщает муганское бюро Report, после церемонии прощания мужчина был похоронен на кладбище села Мирзали.

Он работал в Грозном. Садыгов был холост.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında həlak olan Qoşqar Sadıqov Cəlilabadda dəfn edilib

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