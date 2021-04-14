Подписаны документы между Азербайджаном и Беларусью

14 апреля с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоялась церемония подписания азербайджано-белорусских документов.
Как сообщает Report, "Меморандум о взаимопонимании между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарии" подписал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко.
"Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Государственной структурой "Национальное агентство по туризму" Республики Беларусь о сотрудничестве в области туризма" подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Республики Беларусь о сотрудничестве в области энергетики" подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.