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    Подписано распоряжение о строительстве в Баку нового здания 20-ой школы

    Для этой цели из Резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования будет выделено 5 миллионов манатов

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству в Ясамальском районе города Баку нового здания средней школы №20.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению в целях строительства новой школы из предусмотренного в государственном бюджете на 2014 год Резервного фонда Президента Азербайджана поручено выделить министерству образования первоначальную сумму в размере 5 миллионов манатов.

    Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке.

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