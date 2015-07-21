​Подписанные президентом Ильхамом Алиевым распоряжения, связанные с представителями СМИ, коснулись 180 журналистов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Подписанные 20 июля президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым четыре распоряжения, связанные с представителями СМИ, в целом коснулись 180 журналистов.

Как сообщает Report, 1 человек удостоен ордена "За заслуги перед Родиной" второй степени, 4 человека - ордена "За заслуги перед Родиной" третьей степени, 91 человек - медали "Терегги".

Кроме того, 44 представителя СМИ удостоены почетного звания "Заслуженный журналист", а 17 человек - звания "Заслуженный работник культуры".

Два человека удостоены персональной президентской стипендии, а 21 человек - "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики".

Ежегодно 22 июля отмечается как День национальной печати Азербайджана. Отметим, что в этом году отмечается 140-летие национальной печати.