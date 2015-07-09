​Подготавливается список госструктур, где нарушаются правила этичного поведения

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Мы занимаемся обобщением списка госструктур, нарушающих правила этичного поведения. Мы поддерживаем структуры, представляющие нам окончательный отчет относительно подобных фактов, так как это является показателем того, что в этих структурах ведется работа по устранению фактов нарушения правил этичного поведения".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель Комиссии по вопросам госслужбы при президенте Азербайджанской Республики Бахрам Халилов.

По его словам, существуют госструктуры, утверждающие об отсутствии у них случаев нарушения правил этичного поведения: "Естественно, у нас есть сомнения на этот счет. Что же касается вопроса частого нарушения правил этичного поведения в министерстве труда и социальной защиты населения, основная причина этого связана с работой там около 15-20% госслужащих. В настоящее время новое руководство министерства ведет серьезную борьбу в этом направлении".