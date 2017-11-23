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    Поддержавший "референдум" на севере Ирака завотделом ИВ Лачинского района освобожден от занимаемой должности

    Решение было принято на проведенном заседании в ИВ Лачинского района

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Заведующий юридическим отделом Исполнительной власти Лачинского района Физули Танрывердиев освобожден от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, решение было принято на проведенном по этому поводу заседании в ИВ Лачинского района.

    Пока должность заведующего юридическим отделом ИВ Лачинского района остается вакантной.

    Отметим, что некоторое время назад в своем профиле в facebook Ф.Танрывердиев опубликовал фотографии в поддержку "референдума", проведенного местным правительством на севере Ирака. Его действия вызвали серьезную критику в facebook и в СМИ. 

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