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Под председательством президента Азербайджана состоялось совещание Кабмина

Под председательством президента Азербайджана состоялось совещание

30 апреля под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития страны в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам. 

Как передает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.   

Затем выступили помощник президента страны по вопросам экономической политики и промышленности Натик Амиров, министр сельского хозяйства Инам Керимов и председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев. 

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

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