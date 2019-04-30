Под председательством президента Азербайджана состоялось совещание Кабмина

30 апреля под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития страны в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.

Как передает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем выступили помощник президента страны по вопросам экономической политики и промышленности Натик Амиров, министр сельского хозяйства Инам Керимов и председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.