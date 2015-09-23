Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось первое заседание Оргкомитета IV Исламских игр солидарности

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ 23 сентября под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось первое заседание Организационного комитета предстоящих в 2017 году в Баку IV Исламских игр солидарности.

Как сообщает Report, отметив, что в 2017 году в Баку пройдут IV Исламские игры солидарности, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение этих Игр как для планеты, так и для исламского мира. Заявив, что Исламские игры солидарности еще раз преподнесут Азербайджан, как страну, обладающую большим авторитетом в мире, глава государства отметил, что Азербайджан приложит все усилия для проведения этого спортивного мероприятия на высоком уровне. Напомнив о подписании несколько дней назад распоряжения о создании Организационного комитета Игр, президент Ильхам Алиев сообщил, что руководство комитетом возложено на Мехрибан Алиеву. Он подчеркнул, что Мехрибан Алиева руководила организационными комитетами, созданными в связи с "Евровидением" и первыми Европейскими играми, и эти мероприятия прошли на высоком уровне. Говоря, в частности, о результатах первых Европейских игр, глава государства отметил, что в Азербайджане были установлены стандарты этих соревнований.

"Азербайджан показал всему миру, что наша страна переживает период динамичного развития", - сказал президент Ильхам Алиев, напомнив, что накануне Игр против нашей страны проводилась грязная кампания, некоторые внешние круги для очернения Азербайджана распространяли вымышленную информацию, полную клеветы. Он отметил, что это было неслучайно и носило целенаправленный характер. Подчеркнув, что эти попытки были тщетными, глава государства сказал, что гости своими глазами увидели азербайджанские реалии, стали свидетелями того, что наша страна является центром мультикультурализма, Баку является одним из самых красивых городов мира, что волонтеры гордятся своей Родиной, а азербайджанские спортсмены проявили профессионализм. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан проводит независимую политику и является динамично развивающейся страной, выразил уверенность в том, что в будущем таких праздников будет еще больше.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в ближайшем будущем в нашей стране будут проведены соревнования "Формула-1", которые являются одними из самых престижных в мире, всемирная шахматная Олимпиада. Он подчеркнул, что организация этих соревнований в нашей стране послужит тому, чтобы Азербайджан еще больше узнали в мире.

Председатель Организационного комитета IV Исламских игр солидарности Мехрибан Алиева поблагодарила президента Ильхама Алиева за оказанное доверие. Она выразила уверенность в том, что Исламские игры солидарности также будут проведены на высоком уровне и оправдают доверие азербайджанского народа. Отметив, что проведенные до сих пор мероприятия продемонстрировали силу и организаторские способности нашей страны, Мехрибан Алиева подчеркнула, что Исламские игры солидарности войдут в историю независимого Азербайджана как очередная победа.

Мехрибан Алиева сказала, что большой опыт, накопленный в период первых Европейских игр, будет использован и во время этих Игр. Напомнив об историческом решении о проведении в Баку IV Исламских игр солидарности, принятом в июле 2013 года на VIII Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности в Джидде, Мехрибан Алиева рассказала о первоначальной подготовительной работе.

Председатель Организационного комитета сообщила, что спортсменов, которые примут участие в Играх, планируется разместить в Деревне атлетов, а журналистов – в Медиа-деревне. Подчеркнув, что пропаганда мероприятия в мире и его информационная поддержка являются одними из важных вопросов, Мехрибан Алиева сообщила также о предстоящей подготовке интернет-портала, связанного с Играми.

Мехрибан Алиева сказала, что одним из предстоящих вопросов является формирование идей церемоний открытия и закрытия. Сообщив, что с соответствующими организациями ведутся переговоры о предоставлении вещательных прав, уточняется количество отелей для размещения спортсменов, гостей, которые приедут в Баку в период проведения Игр, Мехрибан Алиева подчеркнула, что в этой области никаких проблем нет. Она сообщила, что к Играм в качестве волонтеров будет привлечено около 10 тысяч молодых людей, и это имеет важное значение. Председатель оргкомитета отметила, что в связи с проведением соревнований готовится широкий план мероприятий, который в скором времени будет представлен.

Министр молодежи и спорта, член Организационного комитета Игр Азад Рагимов в своем выступлении подчеркнул, что первые Европейские игры прошли на высоком уровне, и IV Исламские игры солидарности также будут организованы в соответствии с международными стандартами, для этого в нашей стране есть все возможности.

Подводя итоги заседания, президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что все задачи будут успешно выполнены. Глава государства отметил значение обеспечения координации, проявления высокого профессионализма при подготовке к Играм, решения вопросов, связанных с прибытием гостей, получением виз, обеспечением современными транспортными средствами, оказания высокого гостеприимства, подчеркнул важность мер безопасности, функционирования информационно-коммуникационных систем, продолжения в Баку и в окрестностях столицы работы по благоустройству, привлечения к проведению Игр местных и зарубежных специалистов. Подчеркнув значение осуществления широкой культурной программы во время Игр, глава государства отметил важность представления гостям нашей богатой и древней культуры.

В заключение президент Ильхам Алиев передал поздравления по случаю наступающего Гурбан байрамы.