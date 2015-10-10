​Почтена память выдающегося ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, члены ее семьи и близкие 10 октября пришли во II Аллею почетного захоронения, где посетили могилу выдающегося ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой по случаю дня ее рождения и почтили ее память.

Как сообщает Report, на могилу известного ученого, которой принадлежат неоценимые заслуги в развитии азербайджанского востоковедения, были возложены цветы.

Имя Аиды Имангулиевой, которая является одним из самых серьезных исследователей современной арабской литературы, вошло в историю как первой женщины-мусульманки востоковеда и арабиста, исследователя эмигрантской (махджарской) арабской литературы, создателя школы арабского литературоведения в Азербайджане.

Аида ханум, которая долгие годы проработала директором Института востоковедения Академии наук Азербайджана, благодаря своему таланту и трудолюбию была известна в бывшем Советском Союзе как один из ценных специалистов в области современной арабской литературы. Аида Имангулиева оставила после себя богатое литературное наследие, своими фундаментальными исследованиями она значительно обогатила мировое востоковедение.

Профессор Аида Имангулиева была из тех ученых, которая объединяла в себе талант ученого, организаторские способности и педагогическую деятельность, присущее очень немногим людям.