    Победители шахматного турнира "Зафар" ознакомились с восстановительными работами в Лачыне и Зангилане

    Внутренняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 15:13
    Группа школьников из числа вынужденных переселенцев ознакомилась с восстановительными работами в Лачынском и Зангиланском районах.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    В инфотуре приняли участие победители шахматного турнира "Зафар", посвященного Великому возвращению, который был проведен Госкомитетом в мае текущего года.

    Школьники побывали на площади флага в городе Лачын, в парке на берегу реки Хакари, в селе Забух, также посетили село Агалы Зангиланского района, где ознакомились с центральной площадью, жилыми домами и пообщались со своими сверстниками.

    https://www.youtube.com/watch?v=VYhRmYz6nIw&ab_channel=D%C3%B6vl%C9%99tQa%C3%A7q%C4%B1nkom

    Восточный Зангезур   шахматы   шахматный турнир   школьники   Великое возвращение  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Zəfər" şahmat turnirinin qalibləri Laçın və Zəngilanda quruculuq işləri ilə tanış olublar

