Победители шахматного турнира "Зафар" ознакомились с восстановительными работами в Лачыне и Зангилане
Внутренняя политика
- 01 сентября, 2025
- 15:13
Группа школьников из числа вынужденных переселенцев ознакомилась с восстановительными работами в Лачынском и Зангиланском районах.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
В инфотуре приняли участие победители шахматного турнира "Зафар", посвященного Великому возвращению, который был проведен Госкомитетом в мае текущего года.
Школьники побывали на площади флага в городе Лачын, в парке на берегу реки Хакари, в селе Забух, также посетили село Агалы Зангиланского района, где ознакомились с центральной площадью, жилыми домами и пообщались со своими сверстниками.
https://www.youtube.com/watch?v=VYhRmYz6nIw&ab_channel=D%C3%B6vl%C9%99tQa%C3%A7q%C4%B1nkom
