Победители шахматного турнира "Зафар" ознакомились с восстановительными работами в Лачыне и Зангилане

Группа школьников из числа вынужденных переселенцев ознакомилась с восстановительными работами в Лачынском и Зангиланском районах.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В инфотуре приняли участие победители шахматного турнира "Зафар", посвященного Великому возвращению, который был проведен Госкомитетом в мае текущего года.

Школьники побывали на площади флага в городе Лачын, в парке на берегу реки Хакари, в селе Забух, также посетили село Агалы Зангиланского района, где ознакомились с центральной площадью, жилыми домами и пообщались со своими сверстниками.

