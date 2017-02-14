По случаю 10-летия ГМС организована экскурсия школьников

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному плану мероприятий по случаю 10-летнего юбилея Государственной миграционной службы (ГМС) была организована экскурсия школьников Бинагадинского района в аппарат ГМС.

Как сообщили Report из пресс-службы структуры, школьники побывали в приемной ГМС, зале ожиданий, ознакомились с Call-центром, процессом работы сотрудников, посетили действующий здесь Музей Гейдара Алиева.

Затем в актовом зале прошла встреча со школьниками. Выступивший заместитель начальника Государственной миграционной службы, советник государственной миграционной службы III степени Эльман Алиев поприветствовал школьников и проинформировал об истории создания службы, направлениях деятельности, осуществляемых мероприятиях.

В конце мероприятия продемонстрировали подготовленный ГМС фильм "Долгое путешествие" ("Uzun səyahət").