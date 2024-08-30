Госкомиссия: По сей день на освобожденных территориях найдено 18 массовых захоронений

По сей день на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено 18 массовых захоронений, из которых эксгумированы останки 169 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье секретаря Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководителя рабочей группы Газанфара Ахмедова.
По его словам, останки были эксгумированы в присутствии представителей следственных органов.
В процессе идентификации останков было установлено, что 59 из них принадлежат пропавшим без вести в ходе Первой Карабахской войны гражданам.
Кроме того, в ходе строительных, восстановительных и других работ на освобожденных территориях были обнаружены и эксгумированы останки 259 человек, из которых, как удалось установить, 16 принадлежат пропавшим без вести шехидам Первой Карабахской войны.