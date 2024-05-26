По объявленной в Азербайджане амнистии вышли на свободу еще семь человек

По объявленной в Азербайджане амнистии вышли на свободу еще семь человек

Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, исполнено в учреждении по отбыванию наказания №17 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, исполнено в учреждении по отбыванию наказания №17 Пенитенциарной службы Министерства юстиции. Как сообщает Report, распоряжение распространялось в общей сложности на девять человек. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева и председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Оруж выдали семерым помилованным справки об освобождении. Распоряжение о помиловании охватывает в общей сложности 154 человека.



ФОТО: Вугар Ханларов Подпишитесь на наш Telegram канал