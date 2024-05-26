По объявленной в Азербайджане амнистии вышли на свободу еще семь человек

Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, исполнено в учреждении по отбыванию наказания №17 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Как сообщает Report, распоряжение распространялось в общей сложности на девять человек.
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева и председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Оруж выдали семерым помилованным справки об освобождении.
Распоряжение о помиловании охватывает в общей сложности 154 человека.
ФОТО: Вугар Ханларов