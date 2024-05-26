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По объявленной в Азербайджане амнистии вышли на свободу еще семь человек

По объявленной в Азербайджане амнистии вышли на свободу еще семь человек Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, исполнено в учреждении по отбыванию наказания №17 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Внутренняя политика
26 мая 2024 г. 13:14
По объявленной в Азербайджане амнистии вышли на свободу еще семь человек

Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, исполнено в учреждении по отбыванию наказания №17 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает Report, распоряжение распространялось в общей сложности на девять человек.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева и председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Оруж выдали семерым помилованным справки об освобождении.

Распоряжение о помиловании охватывает в общей сложности 154 человека.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏfv sərəncamı 17 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində icra olunub, yeddi məhkum azad edilib

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