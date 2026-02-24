По Акту об амнистии 878 человек освобождены от условного наказания

Актом об амнистии, выдвинутым по инициативе президента Ильхама Алиева, до 19 февраля от условного наказания освобождены 878 человек.

Как сообщает Report, об этом старший прокурор Управления производств вне уголовного преследования Генеральной прокуратуры Намиг Алиев заявил на семинаре под названием "Акт об амнистии: выражение государственного гуманизма" в прокуратуре Бинагадинского района.

По его словам, из них 826 человек - это условно осужденные к наказанию в виде лишения свободы, условно-досрочно освобожденные и лица с отсроченным наказанием, а 52 человека - это условно осужденные к другим видам наказания, условно-досрочно освобожденные и лица с отсроченным наказанием.