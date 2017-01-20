Первый заместитель генпрокурора Азербайджана: Михаил Горбачев уклонился от следствия

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Бывший президент СССР Михаил Горбачев дал незаконный указ о вводе войск и объявлении чрезвычайного положения в Баку, что является грубейшим нарушением статьи 119 Конституции СССР и статьи 71 Конституции Азербайджанской ССР.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам первый заместитель генпрокурора Азербайджана Рустам Усубов.

Он отметил, что в ночь с 19 на 20 января в 00:00 в город были введены армейские части, которые устроили бойню населения: "В результате этого 132 мирных жителя погибли, 612 были ранены, 814 - незаконно арестованы. Серьезный ущерб нанесен зданиям и другим постройкам”.

Первый заместитель генпрокурора напомнил, что, несмотря на достаточную численность военного контингента в Баку, сюда дополнительно было переброшено 66 тыс. военных: “Это были военнослужащие и курсанты минобороны и внутренних войск СССР. Также среди них были военнослужащие сверхсрочной службы Краснодарской области, большинство которых составляли армяне. 24 января даже были убиты ученые Академии наук Азербайджана”.

Р.Усубов отметил, что подрыв энергетического блока Азербайджанского телевидения был организован тогдашним главой Госкомитета безопасности Азербайджана Вагифом Гусейновым и прибывшими из Москвы лицами: “Прокуратура России провела в свое время расследование. Прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело 14 февраля 1992 года, что является ошибкой тогдашней власти. Вести следствие спустя два года очень тяжело. Следствие проводилось в Азербайджане и в Москве. Были допрошены руководящие лица ЦК СССР, командированные в Баку 19 января. Михаил Горбачев уклонился от следствия. До сегодняшнего дня мы не получили 68 томов уголовного дела”.