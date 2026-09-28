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    Первое заседание осенней сессии Верховного Меджлиса Нахчывана состоится 30 сентября

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2026
    • 11:05
    Первое заседание осенней сессии Верховного Меджлиса Нахчывана состоится 30 сентября

    Первое заседание осенней сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.(НАР) седьмого созыва состоится 30 сентября.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в повестку дня заседания включен один вопрос.

    На заседании будет рассмотрен вопрос утверждения плана законодательной работы осенней сессии Верховного Меджлиса НАР.

    Нахчыванская Автономная Республика Верховный Меджлис НАР Осенняя сессия
    Naxçıvan Ali Məclisinin payız sessiyasının ilk iclası sentyabrın 30-da keçiriləcək
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