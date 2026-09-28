Первое заседание осенней сессии Верховного Меджлиса Нахчывана состоится 30 сентября
Внутренняя политика
- 28 сентября, 2026
- 11:05
Первое заседание осенней сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.(НАР) седьмого созыва состоится 30 сентября.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в повестку дня заседания включен один вопрос.
На заседании будет рассмотрен вопрос утверждения плана законодательной работы осенней сессии Верховного Меджлиса НАР.
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