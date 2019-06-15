Первый вице-президент выразила соболезнования семье Халимы Алиевой

От имени первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой выражены соболезнования семьей покойной Халимы Алиевой.

Как сообщает Report, Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы в связи с церемонией проведения похорон.

Напомним, что жена бывшего президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халима Алиева скончалась 14 июня в турецком городе Стамбул. Тело усопшей доставлено в родное село Кяляки (Нахчыванская Автономная Республика, Ордубадский район).