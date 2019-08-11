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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан

​Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский наро

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Как сообщает Report, в поздравлении Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, опубликованной на ее официальной странице в Instagram, говорится:

“Дорогие соотечественники,

Cердечно поздравляю вас с праздником Гурбан.

В этот священный день, который является символом человеколюбия, доброты, сострадания, я желаю нашему народу здоровья, благополучия, мира и бесконечной любви. Пусть Аллах примет все ваши молитвы!", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.

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