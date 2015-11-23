Первая леди Азербайджана приняла участие в открытии детского сада-яслей в поселке Бузовна

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Бузовна Хазарского района города Баку был сдан детский сад-ясли номер 340, построенный по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада-яслей.

Мехрибан Алиева разрезала ленту в знак открытия дошкольного учебного заведения.

Фонд Гейдара Алиева реализует различные проекты, направленные на будущее наших детей. В последние годы по инициативе Фонда во многих детских садах страны проведены капитальный ремонт и реконструкция, построены новые сады, принят ряд мер в области развития дошкольного образования.

Детский сад-ясли номер 340 в жилом массиве Албалылыг поселка Бузовна Хазарского района также построен по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Вся работа здесь проделана на основании программы Фонда по развитию дошкольных учебных заведений. Двухэтажный детский сад-ясли обустроен в соответствии со вкусом малышей. Здесь созданы все условия для обеспечения комфорта, отдыха детей, приобщения их к начальным знаниям, выявления их умений и талантов. В распоряжении детей также будут находиться бассейн, музыкальный и спортивный залы.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева была проинформирована о том, что в детском саду в 10 группах заботой будут окружены 200 детей. Здесь созданы необходимые условия для того, чтобы дети росли здоровыми, обладающими знаниями, патриотично настроенными. Во дворе детского сада посажены деревья, проведено озеленение, установлены развлекательные сооружения.