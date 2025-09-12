Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Внутренняя политика
    • 12 сентября, 2025
    • 06:55
    Первая группа бывших вынужденных переселенцев выехала в поселок Гадрут и село Бадара

    Первая группа бывших вынужденных переселенцев выехала в поселок Гадрут Ходжавендского и село Бадара Ходжалинского районов.

    Как сообщает Report, на данном этапе в Гадрут возвращаются 10 семей (42 человека), в Бадару - 14 семей (55 человек).

    Они ранее временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях. Но в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

    Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

    Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 50 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

    Xocavəndin Hadrut qəsəbəsinə və Xocalının Badara kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Первая группа бывших вынужденных переселенцев выехала в поселок Гадрут и село Бадара

