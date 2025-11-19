Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир
Внутренняя политика
- 19 ноября, 2025
- 17:08
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в поселок Гырмызы базар Ходжавендского района, гражданам вручены ключи от квартир.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, в церемонии приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
На данном этапе в село вернулась 21 семья в составе 89 человек. Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Таким образом число семей, переселенных в поселок Гырмызы Базар, достигло 51 - 199 человек.
