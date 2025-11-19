Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 17:08
    Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир

    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в поселок Гырмызы базар Ходжавендского района, гражданам вручены ключи от квартир.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, в церемонии приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    На данном этапе в село вернулась 21 семья в составе 89 человек. Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Таким образом число семей, переселенных в поселок Гырмызы Базар, достигло 51 - 199 человек.

    Гырмызы базар Великое возвращение
