Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в поселок Гырмызы базар Ходжавендского района, гражданам вручены ключи от квартир.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, в церемонии приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На данном этапе в село вернулась 21 семья в составе 89 человек. Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Таким образом число семей, переселенных в поселок Гырмызы Базар, достигло 51 - 199 человек.