Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Переселившимся в Ходжавенд 64 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    • 31 марта, 2026
    • 14:27
    Переселившимся в Ходжавенд 64 семьям вручены ключи от квартир

    Прибывшей в город Ходжавенд очередной группе переселенцев вручены ключи от квартир.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, на церемонии вручения ключей принимали участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

    Отметим, что на данном этапе в город переселились 64 семьи (253 человека). Тем самым число семей, переселившихся в Ходжавендский район, достигло 201 (762 человека).

    Переселившимся в Ходжавенд 64 семьям вручены ключи от квартир
    Переселившимся в Ходжавенд 64 семьям вручены ключи от квартир
    Переселившимся в Ходжавенд 64 семьям вручены ключи от квартир

    Бывшие вынужденные переселенцы Азербайджан Карабах Великое возвращение Ходжавенд
    Фото
    Последние новости

