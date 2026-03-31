Переселившимся в Ходжавенд 64 семьям вручены ключи от квартир
Внутренняя политика
- 31 марта, 2026
- 14:27
Прибывшей в город Ходжавенд очередной группе переселенцев вручены ключи от квартир.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, на церемонии вручения ключей принимали участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.
Отметим, что на данном этапе в город переселились 64 семьи (253 человека). Тем самым число семей, переселившихся в Ходжавендский район, достигло 201 (762 человека).
