Переселенцам в поселок Гырмызы Базар вручены ключи от квартир

Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района, семьям вручены ключи.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, в церемонии вручения ключей приняли участие представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также специального представительства президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

На этом этапе в Гырмызы Базар переселились 20 семей (71 человек).

Таким образом, число семей, переселенных в поселок Гырмызы Базар, достигло 30 (110 человек).