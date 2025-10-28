Переселенцам в поселок Гырмызы Базар вручены ключи от квартир
Внутренняя политика
28 октября, 2025
- 15:27
Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района, семьям вручены ключи.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, в церемонии вручения ключей приняли участие представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также специального представительства президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.
На этом этапе в Гырмызы Базар переселились 20 семей (71 человек).
Таким образом, число семей, переселенных в поселок Гырмызы Базар, достигло 30 (110 человек).
