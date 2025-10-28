Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Переселенцам в поселок Гырмызы Базар вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 15:27
    Переселенцам в поселок Гырмызы Базар вручены ключи от квартир

    Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района, семьям вручены ключи.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, в церемонии вручения ключей приняли участие представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также специального представительства президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

    На этом этапе в Гырмызы Базар переселились 20 семей (71 человек).

    Таким образом, число семей, переселенных в поселок Гырмызы Базар, достигло 30 (110 человек).

    Лента новостей