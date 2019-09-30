Пенитенциарная служба распространила информацию о скончавшемся в лечебном учреждении заключенном

Пенитенциарная служба министерства юстиции распространила информацию о смерти в лечебном учреждении Эшгина Гулиева, приговоренного к 20 годам тюремного заключения за "гянджинские события".

В поступившей в Report информации говорится о публикации в соцсетях ложной информации о смерти в лечебном учреждении Пенитенциарной службы минюста Гулиева Эшгина Захид оглу, лишенного свободы за совершение особо тяжких преступлений.

В сообщении отмечается, что при поступлении в следственный изолятор у Э.Гулиева были обнаружены тяжелая, хроническая форма СПИДа, гепатит С, В и другие заболевания.

"По этой причине в следственном изоляторе Э.Гулиев постоянно находился под контролем врачей, вначале ему оказывалась необходимая амбулаторная помощь, однако, по мере обострения болезни, его перевели в лечебное учреждение для лечения в стационарных условиях.

Несмотря на интенсивное лечение, состояние страдавшего наркоманией Э.Гулиева продолжало ухудшаться и 29 сентября он скончался в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

В связи с фактом смерти прокуратурой проводится соответствующее расследование.

Пенитенциарная служба выражает семье покойного соболезнования и отмечает, что распространяя в соцсетях ложную информацию о якобы смерти Э.Гулиева в результате физического насилия, некоторые оппозиционные силы пытаются ввести общество в заблуждение и причиняют семье покойного моральные страдания.