​ПЕА высказала свое отношение к событиям в ПНФА

Баку. 9 июля. REPORT.AZ / "Партия народного фронта Азербайджана уже не действует как организация. Члены партии не могут воспринять то, как один человек монополизировал ПНФА. По этой причине партия распадается".

Об этом в заявлении Report отметил заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", депутат Сиявуш Новрузов.

По словам официального представителя ПЕА, такими темпами проведение съезда ПНФА маловероятно: "Навряд ли они протянут до осени. Там ведь не осталось людей... В руководящих структурах представлены родственники, телохранители, водители Али Керимли. С кем они проведут съезд? В районных организациях партии, а также лица в руководящем составе подают в отставку. В партии не осталось известных политиков".

С. Новрузов добавил, что последние отставки показывают, что на предстоящих в этом году парламентских выборах ПНФА потерпит поражение: "Партия не готовится к выборам. Они не будут участвовать на выборах и попытаются лишь нанести тень на избирательный процесс. В связи с этим партия получила указания из некоторых центров. Не секрет, что ПНФА занимается доносом и информирует эти организации. Организация Али Керимли проигрывала на всех выборах. Они сами это прекрасно знают. Осознавая свое поражение, они пытаются нанести тень на избирательный процесс".

С.Новрузов высказался также относительно устранения в последнее время из партии лиц, находящихся в руководстве ПНФА: "Азербайджанец не может оставаться в организации, действующей за счет финансов различных иностранных организаций и проармянских сил. Они понимают, что их пребывание в этой организации против народа и государственности".