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    ПЕА прокомментировала митинг Национального совета и партии "Мусават"

    Массовый митинг не состоялся© Report

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов выразил отношение к митингу, организованному сегодня Национальным советом и партией "Мусават".

    С.Новрузов сообщил Report, что митинг вновь продемонстрировал наличие в Азербайджане демократических, правовых реформ и свободы собраний: "Полиция обеспечивала безопасность участников митинга. В акции принимают участие одни и те же люди, которые озвучивают одни и те же мысли. Не было также никаких изменений в количестве участников. Массовый митинг не состоялся, потому что народ не заинтересован в них". 

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