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ПЕА представила 375 кандидатов в члены ОИК

ПЕА представила 375 кандидатов в члены ОИК "Наступило время переформирования составов Окружных избирательных комиссий. Представители Партии "Ени Азербайджан", депутаты которой составляют большинство в Милли Меджлисе, проделали большую работу".
Внутренняя политика
19 августа 2021 г. 17:21
ПЕА представила 375 кандидатов в члены ОИК

"Наступило время переформирования составов Окружных избирательных комиссий. Представители Партии "Ени Азербайджан", депутаты которой составляют большинство в Милли Меджлисе, проделали большую работу".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии заявил заместитель председателя ЦИК, представитель Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ровзат Гасымов.

По его словам, одним из важнейших моментов в проведении выборов является профессионализм членов комиссий: "Этот вопрос всегда был в центре внимания. В ЦИК представление подписали 6 представителей ПЕА, депутаты которой составляют большинство в Милли Меджлисе. В представленном списке имена 375 кандидатов".

Затем список был вынесен на голосование и принят.

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Версия на азербайджанском языке YAP DSK üzvlüyünə 375 namizəd təqdim edib

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