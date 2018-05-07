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    ПЕА о внеочередных парламентских выборах в стране

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) прокомментировала утверждения о проведении в стране внеочередных парламентских выборов. 

    Как сообщает Report, в заявлении журналистам заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов сказал, что очередные парламентские выборы в стране пройдут в 2020 году.

    "Я ничего не знаю о внеочередных парламентских выборах. Очередные парламентские выборы состоятся в 2020 году", - добавил А.Ахмедов. 

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