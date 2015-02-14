​Партия Ени Азербайджан обсудила вопросы подготовки к выборам

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня прошло общереспубликанское совещание председателей районных и городских организаций партии Ени Азербайджан. Как сообщили Report в пресс-службе партии, на совещании обсуждались вопросы подготовки к конференции Молодежного объединения ПЕА и предстоящим парламентским выборам. Вице-премьер, заместитель председателя ПЕА - исполнительный секретарь партии Али Ахмедов сказал, что каждый вопрос имеет большое значение для партии. Несмотря на то, что парламентские выборы пройдут в конце года, партия начинает готовится к предстоящим выборам очень серьезно и за долго. Это уже стало традицией для партии. Заместитель председателя ПЕА отметил, что серьезная подготовка к выборам - один из основных факторов победы партии на выборах.

Касаясь муниципальных выборов, которые прошли в Азербайджане в конце прошлого года А.Ахмедов отметил, что по сравнению с предыдущими муниципальными выборами на этих партия добилась наибольшего успеха. По его словам основной причиной этому является поддержка со стороны Азербайджанского народа политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым. Али Ахмедов также отметил высокую активность во время этих выборов районных и городских организаций ПЕА.

На совещании принимал участие заместитель исполнительного секретаря партии, председатель комитета по делам с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.